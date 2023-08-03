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Mersin'de 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 37 gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

03.08.2023 - 07:06 | | Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacılık' usulüyle uyuşturucu satışı yapan 37 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 38 adrese, 326 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda evleri arayan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA

 

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