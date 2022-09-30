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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2022 - 08:42 | | Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)-
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmada örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheli için çalışma başlatıldı. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütü temsil eden bez parçaları ve toplatma kararı olan dergi ve kitaplar ele geçirilirken, hakkına yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

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