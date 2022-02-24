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Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2022 - 10:17 | | Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.F., R.F., İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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