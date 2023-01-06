Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütünün 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirip, eylem yapmak üzere arayış içinde oldukları saptanan A.G., C.A., H.Ö., geçmiş yıllarda Suriye'de YPG içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen H.D ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK'ya özendirici, örgütü sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve sempatizan kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B. ve F.U. tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için gece operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler, gözaltına alındı.

Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri de sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silah ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.