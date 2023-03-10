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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli için gözaltı kararı verilip, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

10.03.2023 - 09:35 | | DHA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kırsal alanda terör örgütü adına faaliyet gösterip ardından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 2 şüpheli ile PKK propagandası yaptığı tespit edilen sosyal medya hesabı sahibi 9 kişi belirlendi.

Ekipler, şafak vakti, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden birçoğu, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalar ise sürüyor.

10 KİŞİ YAKALANDI

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, adreslerde arama yapılıyor.

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