Mersin'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

06.12.2025 - 22:29

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Mersin istikameti D-400 karayolunda bir düğün salonun olduğu bölgedeki kavşakta meydana geldi.Alınan bilgiye göre, A.Ç.D. kullandığı 33 ACD 812 plakalı otomobil ile I.B.A idaresindeki 33 AAJ 688 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin ters döndüğü kazada sürücülerden I.B.A. ile yanında bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

