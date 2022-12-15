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Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

15.12.2022 - 08:19 |
Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; 4 aydır devam eden bizim projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz bu şebeke ağını çökertmeye yönelik organizatör dahil yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bu 137 kişiden 131'i bu sabah gözaltına alınmıştı Bin 960 polis arkadaşımız katıldı. Helikopter, İHA, dronelar, 18 narkotik köpeğimiz olmak üzere bu operasyon gerçekleşti.

 

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