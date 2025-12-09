GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin’de iki ilçede peş peşe yangınlar çıktı
HaberlerGündem Haberleri Mersin’de iki ilçede peş peşe yangınlar çıktı

Mersin’de iki ilçede peş peşe yangınlar çıktı

09.12.2025 - 19:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)

Mersin’de iki ilçede peş peşe yangınlar çıktı

Mersin’in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde iki ayrı evde çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Erdemli ilçesindeki yangın Alata Mahallesi Kalfa Sokak yakınlarında bir apartmanın 4'ncü katında N.Ö.’ye ait dairede çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yangın ise 10 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Pencerelerden alevlerin yükseldiği yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Polis ev yangınlarının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti
#Gündem

Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi
#Gündem

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde öğrenciler okulda istiridye mantarı üretiyor
#Gündem

Muğla'nın Milas ilçesinde öğrenciler okulda istiridye mantarı üretiyor