Mersin'de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

06.12.2025 - 19:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

Mersin’de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

Mersin’de sosyal medyada paylaşılan görüntülerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana geldi. 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

