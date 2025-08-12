Mersin'de bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle sokak ortasında öldürdü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.08.2025 - 17:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)-

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı Songül Perçem'i (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Naim Şen (40), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi. Aracından aldığı tüfekle Songül Perçem’in peşinden giden Şen, başına ateş etti.

Mersinde bir kadın cinayeti daha Av tüfeğiyle sokak ortasında öldürdü

Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Perçem’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Songül Perçem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

