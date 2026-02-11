Mersin'de 50 yıllık sorun çözüldü: Devreye alınmasıyla 14 mahalle rahatladı

Haberin Devamı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sözünü verdiği ve geçtiğimiz haziran ayında açılışı yapılan Ilısu İçme Suyu Projesi, Gülnar’ın yarım asırlık su sorununa çözüm oldu. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve kar ile yağmur yağışlarının azalması nedeniyle ilçede artan su sıkıntısı, proje sayesinde giderildi.



Yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlarla birlikte nüfusun önemli ölçüde arttığı Gülnar’da, daha önce su dönüşümlü olarak veriliyordu. MESKİ’nin çalışmasıyla kesintili ve yetersiz su sorunu sona erdi. Proje kapsamında merkezde Saray, Hacıpınar, Akdeniz ve Ayvalı mahalleleri ile kırsalda Köseçoban, Dayıcık, Demirözü, Konur, Çukurkonak, Mollaömerli, Üçoluk, Örtülü, Kurbağa ve Sarıkavak mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuştu.



MESKİ Gülnar-Aydıncık İşletme Şube Müdürü Mehmet Duran, projenin detayları hakkında bilgi vererek, suyun Ilısu Mahallesi’ndeki kaynaktan alındığını belirtti. Duran, "Ilısu Mahallesi’nden üç farklı lokasyonda bulunan pompa tesislerimizde yaklaşık 28 kilometrelik isale hattıyla Köseçobanlı Mahallesi’nde bulunan 300 tonluk su deposuna ulaştırıyoruz. Buradan da yaklaşık 47 kilometrelik hatla cazibeyle Gülnar merkezindeki depolara su temini sağlıyoruz. Toplamda 75 kilometrelik bir hat kurduk" dedi.





Gülnar’da son yıllarda ciddi kuraklık yaşandığını ifade eden Duran, projenin ilk etapta merkez ve 5 kırsal mahalleyi kapsadığını, daha sonra 5 kırsal mahallenin daha dahil edildiğini belirterek, "Toplamda 10 kırsal mahalle ve 4 merkez mahallemiz bu projeden faydalanıyor. Daha önce merkezde dönüşümlü su veriliyordu. Projenin tamamlanmasıyla kesintisiz su temini sağladık. Vatandaşlardan ve muhtarlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ilısu Projesi sayesinde Gülnar’ın 50 yıllık su sorununu çözüme kavuşturduk" diye konuştu.



Saray Mahallesi sakinlerinden Havva Çöndür, daha önce sık sık su kesintileri yaşadıklarını belirterek, "Şimdi suyumuz kesintisiz geliyor. Birçok mahallenin sıkıntısı çözüldü" dedi.



Saray Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabulut da projenin Gülnar için çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle yaz aylarında nüfus artıyor ve su yetmiyordu. İnsanlar evlerine kovayla su taşıyordu. Şimdi vatandaşlarımız çok memnun" diye konuştu.