GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin Tarsus'ta havalandırma boşluğunda nefes kesen kurtarma operasyonu
HaberlerGündem Haberleri Mersin Tarsus'ta havalandırma boşluğunda nefes kesen kurtarma operasyonu

Mersin Tarsus'ta havalandırma boşluğunda nefes kesen kurtarma operasyonu

21.11.2025 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin Tarsus'ta havalandırma boşluğunda nefes kesen kurtarma operasyonu

Mersin'de kablo çekmek için çıktığı binada havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak ulaştığı başarılı operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi 2681 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. isimli işçi, kablo çekmek amacıyla binanın damına çıktı. Kabloyu havalandırma boşluğundan aşağı indirdiği sırada dengesini kaybeden şahıs, metrelerce yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği'ne bağlı Bağlar İstasyonu ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Damdan yaralıyla iletişim kuran ekipler, bulunduğu noktaya üstten erişimin mümkün olmaması ve yaralanmanın hassasiyeti nedeniyle binanın birinci katındaki daire sakinlerinden izin alarak duvarı kontrollü şekilde kırma kararı aldı.

Titiz bir çalışmayla duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaşan ekipler, A.P.'nin ayağında kırık olduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkartıldı. Sedye ile ambulansa alınan A.P., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Mersin Tarsusta havalandırma boşluğunda nefes kesen kurtarma operasyonu

Güncel Haberler

Altınordu’da çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Altınordu’da çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Rusya-Ukrayna Savaşı! ABD'nin 28 maddelik barış planı açıklandı
#Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı! ABD'nin 28 maddelik barış planı açıklandı

Zehirlenme haberi Gümüşhane’den geldi! Pansiyona dışarıdan getirdikleri pideyi yiyen 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı
#Gündem

Zehirlenme haberi Gümüşhane’den geldi! Pansiyona dışarıdan getirdikleri pideyi yiyen 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı