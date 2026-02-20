GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mersin Mezitli'de dere üzerindeki köprü kısmen çöktü

20.02.2026 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner AYDIN/ MERSİN (DHA)

Mersin'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı dere üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Mezitli Deresi'nin üzerinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan köprü, kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yol trafiğe kapaıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprü üzerinde onarım çalışması başlattı. İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor. Çökmenin nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

