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Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

29.09.2022 - 11:24 |
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına milis/iş birlikçi faaliyet yürütenler olduğunu belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Şırnak'ta jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüterek örgüt adına milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu saptanan 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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