Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n bir televizyon programÄ±nda gazeteci Merdan YanardaÄŸ'Ä±n bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle "SuÃ§u ve SuÃ§luyu Ã–vme" ve "TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ PropagandasÄ± Yapmak" suÃ§larÄ±ndan resen soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda YanardaÄŸ'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

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