Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dava!

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası, ''İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür dava süreci ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’a dava açacağını söyledi. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener’e altılı masa süreci üzerinden eleştirmişti. Masadan kalkıp tekrar oturmasını ahlaki değil diyerek eleştirdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmesini ihanet olarak yorumladı.

Bu nedenle de İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na dava açma kararı aldı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na ''İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil'' yanıtını verdi. ''Sabrın çok berbat bir duygu olduğuna kanaat getirdim'' diyerek Kılıçdaroğlu'na dava açacağını duyurdu. Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle diyen Akşener, bir dilekçe yazma hazırlığında olduğunu söyledi. O dilekçede de içinden geçen ve bugüne kadar hep içinde tuttuğu şeyleri yazdığını söyledi.

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Henüz dava açılmadı ancak o dilekçenin tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'na dava açılacak.

BİR DAVA DA ÜMİT ÖZDAĞ'A

Aynı şekilde Akşener, Ümit Özdağ'a dava açacağını da söyledi.