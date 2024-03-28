Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a tepki: Artık CHP'nin ev kölesi olmuştur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Seçimlere bağımsız girme kararı aldıktan sonra Antalya ve İstanbul'daki belediye meclis üyelerinin istifa ettirildiğini söyleyen Akşener, Ankara özelinde Yavaş'a çok sert dille yüklenerek, "Pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi" dedi. Akşener, Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu da yüklenen Akşener, "Hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi. Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.

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Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz her dönemde zorbalığa karşı duranlar olduk. Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardı. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu.

"PAZARLIKLARIN EN ÇİRKİNİ"

Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur.

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