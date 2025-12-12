Menteşe Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Yerkesik 2027’de doğalgaza kavuşacak

Haberin Devamı

Başkan Köksal Aras, halk buluşmasında Yerkesik Mahallesinde 2025 yılında yapılan çalışmalar ve 2026 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgileri vatandaşlarla paylaşarak, halktan gelen soruları cevaplandırdı.

Düğün salonu için anket çalışması yapılacak

Konuşmasında Yerkesik pazaryerinde talep edilen düzenlemelerin kısa zamanda yapıldığını kaydeden Başkan Köksal Aras, "Mahallemizde yol yapımı başta olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ama buraya bir düğün salonu talebi var. Amacımız buraya sosyal bir alan yapmak. Bu programımızda var zaten. Ama nereye yaparsak doğru olur? Sizin için en kolay, en kullanışlı yer neresi? Burada sizin fikirleriniz bizim için değerli. Bunu birlikte belirleyelim istiyoruz. Dilerseniz anket çalışması da yapabiliriz. Siz nereyi seçersiniz biz düğün salonunu oraya yaparız. Tabi burası aynı zamanda çeşitli etkinliklerde yapabileceğiniz sosyal bir alada olacak." dedi.

"İmar uygulamasını 2026 yılında bitirmeyi planlıyoruz"

Bölgedeki imar uygulaması çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Köksal Aras, "Hedefimiz şuanda devam eden imar uygulamamızı 2026 yılında bitirmek. 2027 yılında ise Yerkesik doğalgaza kavuşmuş olacak. Hizmetlerimizi Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde yürütüyoruz. Çünkü artık büyükşehir küçükşehir kavramı yok. Büyükşehir Belediyemize iletilmesini istediğiniz bir konu varsa söyleyin biz iletiriz. MUSKİ burası için bir proje hazırladı ve burada su konusunu ele aldı. Çalışmalar devam ediyor. Menteşe Belediyesi olarak gelen talepler doğrultusunda burada temizlik işçisi personelimizi de artırdık" diye konuştu.

"Kimseyi geri çevirmiyoruz"

Başkan Köksal Aras, gelen tüm talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirdiklerini belirterek, "Bizden kim ne talep ettiyse hiç geri çevirmeden yapıyoruz. Okulun bir talebi var mesela ‘Bu Milli Eğitimin işidir’ demiyor yapıyoruz. Okullarımızın tadilatından, camilerimizin temizliğinden, sağlık ocaklarımızın yapımından tutunda adliyenin bahçe düzenlemesine kadar gelen tüm talepleri elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yerkesik Mahallesinin yavaş yavaş turizmde bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Başkan Köksal Aras, "Yerkesik mahallemiz doğal güzellikleriyle ilgi çeken bir mahalle. Turistik bir bölge olma yönünde ilerliyor. Burada Kerimoğlu evini elden geçirdik, ufak tefek tadilat işleri vardı. Yerkesik Mahallesinin içi de zamanla canlanacaktır" şeklinde konuştu.