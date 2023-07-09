TBMM Genel Kurulu, 11 Haziran SalÄ± gÃ¼nÃ¼ toplanacak. Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda kabul edilen '6 Åžubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol AÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ekonomik KayÄ±plarÄ±n Telafisi Ä°Ã§in Ek Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Ä°hdasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda ve 375 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamede DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi', Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Teklifte;Â en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 22 bin TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, kamu gÃ¶revlilerinin aylÄ±k ve Ã¼cretlerindeÂ seyyanen net 8 bin 77 TLÂ artÄ±ÅŸÂ Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Emekli aylÄ±klarÄ±ndaÂ ise 6 aylÄ±k dilim iÃ§in enflasyon farkÄ± ile birlikte yÃ¼zde 25 zam planlandÄ±.

Konut kiralarÄ±nda uygulanacak zam oranlarÄ±nÄ±, kira bedelinin yÃ¼zde 25'i ile sÄ±nÄ±rlayan dÃ¼zenlemeninÂ 1 Temmuz 2024'e kadar uzatÄ±lmasÄ± da teklifte yer aldÄ±. AyrÄ±ca;Â 31 Temmuz 2023 itibarÄ±yla Covid-19 izninde bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden denetimli serbestliÄŸe ayrÄ±lmalarÄ±na 5 yÄ±l veya daha az sÃ¼re kalanlarÄ±n, cezalarÄ±nÄ±n denetimli serbestlik altÄ±nda infaz edilmesi dÃ¼zenlendi.



EK BÃœTÃ‡E TEKLÄ°FÄ°Â



'2023 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu ile BaÄŸlÄ± Cetvellerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi' de salÄ± gÃ¼nÃ¼ Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda olacak.Â 4 maddelik teklifte; bÃ¼tÃ§eye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Teklifin, Komisyon'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndanÂ perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.



AK Parti, CHP, MHP, YSP grup toplantÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra; Saadet Partisi ismi altÄ±nda grup kurma kararÄ± alanÂ Saadet ve Gelecek partileri de Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± yapacak. ToplantÄ±da genel baÅŸkanlar Temel KaramollaoÄŸlu ile Ahmet DavutoÄŸlu konuÅŸacak.