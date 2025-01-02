Melikgazi'de market denetimi sıkı bir şekilde devam ediyor

Kayseri Melikgazi ilçe Belediyesi Zabıta Ekipleri; ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Fahiş fiyat denetiminin yanı sıra gramaj eksikliği ve etiket denetimi de yapan zabıta ekipleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını denetleyerek verileri kayıt altına aldı.

Yıl boyunca denetimlerin belirli aralıklarla yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mağdur edebilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için, yıl boyunca denetimlerimiz rutin aralıklarla devam ediyor. Bilhassa temel gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyatların engellenmesi için zabıta ekiplerimiz etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptılar. Melikgazi genelinde hizmet veren işletmelerin reyon fiyatları ile etiket fiyatlarını teker teker karşılaştırarak titiz bir çalışma gerçekleştirdiler.

Yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın bütçesini korumak ve güvenilir alışveriş şartlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere zabıta ekiplerimiz tutanak tutarak, İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildiriyor. Zabıta ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Haberin Devamı