'Melek Azad' lakaplı sosyal medya fenomenine operasyon! ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı

Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

ÇEKTİĞİ 112 AMBULANS VİDEOSUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Iğdır'da TikTok fenomeni Melek Azad'ın, Ağrı Dağı yakınlarında çektiği videoda 112 ambulansı kullanıldı. Videoda Melek Azad'ın eliyle gel diye işaret vermesinin ardından hareket eden ambulans şoförü, aracın kamera kadrajına girmesiyle birlikte siren çalarak megafondan Melek Azad'ın adını anons etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

112 Acil Servis ambulansının TikTok çekimi için kullanılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları yaşananlara isyan etti. Kamu malının bu şekilde kullanılamayacağını belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Tesadüf deseler de bu tamamen kurgu. Ambulansın plakası maskeyle kapatılmış. Melek Azat eliyle ambulans şoförüne gel diye işaret yapıyor. Kamu malını keyiflerine göre kullanıyorlar. İnsanlar ambulans beklerken bunlar kamu aracıyla TikTok çekiyor. Soruşturma başlatılsın" dedi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise videoyu CİMER'e şikayet ettiğini belirtirken, ambulans şoförü olduğunu ve aracın plakasının olduğunu belirten kişi ise "Şikayet ederken benim ismimi de verin" dedi.

Kamu aracının keyfi kullanılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına pişkin cevaplar verilmesi ise tepkileri daha da artırdı.