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Mehmetçik'ten 100.yıla ‘Cumhuriyet’ klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlanan klibi paylaştı.

28.10.2023 - 08:28 |
Mehmetçik'ten 100.yıla ‘Cumhuriyet’ klibi

Terör başta olmak üzere her türlü tehdide karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazırladığı klip bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 'Herkes bilsin bu Türkiye’nin Yüzyılı. Asrın Kahramanları Mehmetçiklerimizin Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladığı video klip' notuyla paylaşılan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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KUTLAMALAR TOP ATIŞIYLA BAŞLAYACAK

Öte yandan Bakanlık’ın sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın başkent Ankara’da coşkuyla kutlanacağı belirtilirken, düzenlenecek etkinlikler ve saatleri paylaşıldı. İlk olarak bugün saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak. Yarın Mehteran Birliği, TBMM önünde, saat 14.00’te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu ise saat 14.15’de konser verecek. Saat 14.35’te TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclise kadar 1923 askerin de katılacağı geçit töreni yapılacak. SOLOTÜRK ise saat 13.00’da Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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