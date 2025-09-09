Mehmet Kasapoğlu: 9 Eylül hürriyet ateşinin zaferle taçlandığı gündür

Haberin Devamı

Dr. Kasapoğlu mesajında; “103 yıl önce, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir sokaklarında yepyeni bir gün doğdu. İşgalin karanlığı yerini özgürlüğün coşkusuna bıraktı. O sabah Hükumet Konağının balkonundaki göndere şanlı Türk Bayrağı’nın çekilmesi, sadece İzmir’in değil, tüm milletimizin bağımsızlık destanının en görkemli simgesi oldu.

9 Eylül 1922, milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının ve ortak iradesinin dünyaya haykırıldığı gündür.

9 Eylül 1922, yalnızca İzmir’in kurtuluşu değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin nihai zaferidir. Bu tarih, Anadolu’nun dört bir yanında yükselen hürriyet ateşinin İzmir’de zaferle taçlandığı gündür.

İzmir’in kurtuluşu, yalnızca askeri bir başarı değil, milletimizin topyekûn iradesinin, inancının ve cesaretinin simgesidir.

9 Eylül’ün bize bıraktığı en önemli miras, inançla, azimle ve birlik ruhuyla her zorluğun üstesinden gelebileceğimizdir. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu emaneti daha ileriye taşımak ve daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.

103.yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, bu özel günü coşkuyla kutluyorum” ifadelerini kullandı.