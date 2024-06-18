Mediha Yiğit bulundu mu, hacda kaybolan kadına ne oldu?

Hac vazifesini yerine getirmek için Kurban Bayramı’nda Suudi Arabistan’a giden Mediha Yiğit isimli vatandaştan haber alınamıyordu.

Yiğit’in önce Arafat Dağı’ndan inerken öldüğü bilgisi verilmiş, ailesine fotoğraf atılmıştı.

Ancak daha sonra Mediha Yiğit’in bayıldığı belirtilmişti.

Annesinden haber alamayan kızı Yeşim Yiğit yetkililerden yardım istemiş, “Annem dün hac vazifesini yaparken bayılmış bize fotoğraf gönderdiler ulaşamıyoruz ölü mü diri mi bilmiyoruz yardım edin vatandaşınıza sahip çıkın lütfen” şeklinde açıklama yapmıştı.

Kızı Yeşim Yiğit annesi Mediha Yiğit’le ilgili son bilgiyi paylaştı. “Konsolosluk ve büyükelçilik sesimizi duydu” diyen Yeşim Yiğit, “İletişime geçtik, şu an her yerde annem aranıyor” ifadelerini kullandı.