Medeniyetler şehri Mardin'e turist akını! Otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, tarihi yerler dolup taştı

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gözde kentlerden olan Mardin'de, 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tarihi ve tescilli yapıları ile ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti. Birçok medeniyete beşiklik eden kentte günlük ziyaretçi sayısı 50 bini buldu. İlçede gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, gece geç saatlere kadar sürdü. Tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen yerli ve yabancı turistler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı, filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi, halaylar çekti. Tarihi mekanlarda kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. Turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.

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MİDYAT'TA TURİST YOĞUNLUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Orta Doğu Süryanilerinin merkezi olan, 'dinler ve diller diyarı' olarak anılan Midyat ilçesi de bayram tatilinde turistlerin gözdesi oldu. Günlük 15 bini aşan turistin ziyaret ettiği ilçede tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezenler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından da alışveriş yapıyor. Turizm İşletmecisi Veysi Tasman, ilçeye ilginin giderek arttığını ifade ederek, "İlgi, alaka önceki yıllara göre daha çok yoğun. Turist yoğunluğu daha çok. Midyat, demek ki artık daha çok seviliyor, daha çok tanıtıyor ve hem esnaf memnun hem turist memnun. Bu da insanlarımızı gerçekten çok memnun ediyor. Tabii ki bir ay, ramazan boyunca boşluk vardı, ama bayramın ilk gününden itibaren şimdiye kadar bayağı yoğunluk var, bayağı ilgi var. Hem tarihimize hem Midyat'ımıza hem gümüşümüze ilgi çok büyük. İnşallah bu şekilde devam eder, Midyat bu şekilde tanıtılır" dedi.

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'ESNAF OLARAK ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ'

Kentte yöresel ürünler satan İbrahim Akdoğan, esnaf olarak yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Esnaf olarak çifte bayram yaşıyoruz. Bayram gibi bayram yaşıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Şu an yoğunluk var, turizm sezonu da açıldı. Geleceğe dönük ümitliyiz ve mutluyuz" diye konuştu. İzmir'den gelen Nazmi Karaca da Mardin'i ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Mardin'i gezmeye başladık, çok mutluyuz. Burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Buranın bizi büyüleyen yapısı var. Evimize döndüğümüzde buraları çevremize de anlatacağız" dedi.

'TARİHİ DOKUSU İLE HARİKA'

Erzurum'dan gelen Elvan Beyaztaş ise "Erzurum tur ekibiyle buraya geldik. Bayramımızı, arkadaşım ve kardeşimle geldim. Mardin, Midyat'ı çok beğendik, çok güzel. Tarihi dokusu ile harika. Gerçekten çok estetik bir yapıya sahip. Daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelme fırsat buldum ve çok beğenerek ayrılıyorum buradan. Memleketimize dönünce de gerçekten Midyat'ın ne kadar hoş, güzel ve gezilmesi gereken öncelikli yerlerden biri olduğunu anlatacağım herkese" diye konuştu.

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'ÇOK FENOMEN BİR ŞEHİR'

Gül Karagöl de Midyat'ın artık fenomen olduğunu belirterek, "Midyat çok güzel bir şehir. Çok canlı. Zaten çok fenomen bir şehir öyle söyleyeyim. Biz de tur ekibi olarak katıldık. Çok memnunuz, herkes çok memnun. Burada karşılaştığımız insanlar çok misafirperver. Çok güzel geçiyor her şey. Şu an çok eğlendik. Herkese hayırlı bayramlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Umarım herkes sevdiği yerlerde, istediği yerlerde güzelce ailesiyle geçiriyordur" dedi.