Medeniyet Teknopark Göztepe yerleşkesinin inşaat sürecinde sona gelindi!

Hayata geçirilen proje ile yalnızca bir teknopark değil, aynı zamanda inovasyonun ve iş birliğinin kalbinin atacağı bir teknoloji üssü olmayı amaçladıklarını söyleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak projeye ilişkin, "Medeniyet Teknopark, sadece İstanbul’un değil, ülkemizin teknoloji ve girişimcilik alanında geleceğine yön verecek önemli bir projedir. Bu projeyi hayata geçirirken, girişimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefledik. Gelişen teknolojilerle birlikte, özellikle yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda bu merkez, global arenada önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyecektir" dedi.

Teknoparkın şehir içi ulaşım avantajlarıyla hem yerli hem de yabancı girişimciler için cazip bir merkez olacağını, girişimcilere her aşamada destek vereceklerini belirten Tak, şunları söyledi:

“Medeniyet Teknopark yalnızca bir bina değil; teknoloji, girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında Türkiye’nin uluslararası rekabetçiliğini artıracak vizyoner bir projedir. İstanbul’un kalbinde, Göztepe’de yükselecek bu teknoloji merkezi, Türkiye’nin dijital geleceğinin mihenk taşlarından biri olmaya aday.”

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Merkez tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Finansal teknolojiler, yapay zeka, siber güvenlik, büyük veri ve oyun sektörünü kapsayan geniş bir yelpazede hizmet verecek. Medeniyet Teknopark; girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji profesyonelleri için cazip bir merkez olacak. Burada kurulacak altyapı ve hizmetler, girişimlerin sadece Türkiye pazarında değil, küresel ölçekte de söz sahibi olmasına katkı sağlayacak. Medeniyet Teknopark; inovatif fikirlerin ürüne dönüşmesini kolaylaştıracak prototipleme atölyeleri, ortak çalışma alanları, ileri düzey ofisler ve 7 gün 24 saat erişime açık sosyal donatılarıyla, kullanıcılarına bütüncül bir deneyim sunacak. Kapalı spor salonlarından restoranlara, etkinlik merkezlerinden uyku odalarına kadar geniş bir yaşam alanı sunan yapısıyla, klasik teknopark anlayışının çok ötesinde bir vizyonla şekilleniyor. Avrasya Tüneli girişinde, metrobüs ve metro hatlarının kesişim noktasında yer alan Medeniyet Teknopark; İstanbul’un her noktasından kolay erişim imkânı sunuyor. Bu stratejik konum, yalnızca yerli girişimciler için değil, uluslararası yatırımcılar ve teknoloji uzmanları için de büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Teknopark bünyesinde yer alacak gelişmiş veri merkezi (data center) ile dijital hizmet sağlayıcılar için yüksek güvenlikli ve kesintisiz altyapı çözümleri sunulacak. Bu merkez; özellikle yapay zeka, büyük veri ve bulut tabanlı teknolojilerle çalışan firmalar için güçlü bir zemin oluşturacak.”