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Meclis'te kabul edildi! Yetkisiz çakara ağır ceza

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

21.11.2024 - 23:22 |
Meclis'te kabul edildi! Yetkisiz çakara ağır ceza

TBMM Genel Kurulu'nda sunulan, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' oy çokluğu ile kabul edilerek yasalaştı.

Böylece yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti.

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