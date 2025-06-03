Meclis Başkanlığı seçiminin ilk turunda başkan seçilemedi

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanlığı için seçim yapılıyor. İlk turda 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 30 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 60 oy, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı. 10 oy da geçersiz kullanıldı.

İlk turda adaylar TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna ulaşamazken, birinci tur sonrası ikinci tur oylamaya geçildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Genel Kurulu’na gelerek oy kullandı.