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GündemMeclis Başkanı Şentop, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı
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Meclis Başkanı Şentop, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

09.09.2022 - 16:57 | | ANKARA, (DHA)
Meclis Başkanı Şentop, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum" dedi.

 

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