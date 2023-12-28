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Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerin durumu iyi

Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

28.12.2023 - 17:09 |
Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerin durumu iyi

Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.

Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.

Gemide bulanan Türklerin durumu iyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.

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