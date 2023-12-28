Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerin durumu iyi
Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
28.12.2023 - 17:09 |
Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.
Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.
Gemide bulanan Türklerin durumu iyi
Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.