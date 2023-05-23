Mavi Vatan’da Türk donanmasının gücüne güç katacak! Sırada Gür sınıfı denizaltılar var...

Türk donanması yerli ve milli imkanlarla büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. STM, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG Anafartalar ve TCG 18 Mart isimli 4 Preveze Sınıfı denizaltının Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi’ni tamamladı. 12 denizaltı ile Akdeniz havzasında öne çıkan Türk donanması için yapılan Reis sınıfı 6 denizaltının 2027 yılına kadar envantere girmesi bekleniyor.

Suyun altından ilerleyerek tahmin edilemeyen saldırı ve operasyonlar yapabilen etkili savaş gemileri denizaltılar, savaş sistemlerinin sürekli yenilenmesine neden oluyor. Uluslararası savunma sanayi, teknolojiye paralel denizaltılara karşı aldığı savunma önlemlerini geliştirirken denizaltılar da savaş güçlerini ve gizlenme yeteneklerini arttırıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 4 adet Preveze sınıfı denizaltı da kritik yenilenme sürecini tamamladı.

TCG Preveze’yle başladı

Türk donanmasında 1994 yılından beri hizmet eden Preveze Denizaltının Yarı Ömür Modernizasyonu Projesinde, TCG Preveze (S-353) denizaltısının, Atalet Seyir Sistemi, CTD Problar, Soğutulmuş Su Sistemi ve Statik İnverterlerin deniz kabul tecrübeleri bitirildi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, mühendislik tecrübelerini Denizaltı Filosu Komutanlığı’nın Mavi Vatan’daki bel kemiği Preveze sınıfı denizaltıların ardından Gür sınıfındaki diğer denizaltılara aktaracaklarını söyledi.

Sırada Gür sınıfı var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Nitelikli insan kaynağımız ve teknolojimizle donanmamızın ve kardeş ülkelerin denizaltılarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. PREVEZE-YÖM Projesi’nde, dört adet sistemin kabul faaliyetini başarıyla geride bıraktık. Ay ve Preveze Sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde edindiğimiz milli mühendislik tecrübemizi, Gür Sınıfı denizaltılara aktaracak yeni bir anlaşmaya da TÜBİTAK BİLGEM ile imza attık” dedi. Güleryüz, “Mavi Vatan’da Donanmamızın caydırıcılığını artırmak ve gücüne güç katmak için faaliyetlerimizi ve gayretlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

STM ayrıca, Gür Sınıfı denizaltılara entegre edilecek Advent-Müren Savaş Yönetim Sistemi’nin platform entegrasyon sorumluluğunu da üstlendi. TCG Gür, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis ve TCG İnönü isimli denizaltılara Ağ Destekli Veri Entegre-Müren Savaş Yönetim Sistemi uygulanacak. TÜBİTAK Bilgem ile STM arasında 28 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile de Gür Sınıfı Denizaltılara Advent-Müren Savaş Yönetim Sistemi Entegrasyonu Projesinde, platform entegrasyon sorumluluğu STM’ye verildi. TÜBİTAK Bilgem ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan Sözleşme ile bahse konu yetenek Gür Sınıfı denizaltılara da kazandırılmış, denizaltıların beyni olan savaş yönetim sistemi milli imkanlar ile modernize edilmiş olacak.