Mavi Vatan'da tarihi an! Selçuk Bayraktar yeni görüntüler paylaştı

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) sınıfındaki Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan ilk İHA olarak havacılık tarihine geçti. TCG Anadolu Gemisi'nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı. Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2 geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal etti. Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek 'Yaklaşma Testlerini' sorunsuz geçti.

TEST UÇUŞU 46 DAKİKA SÜRDÜ



Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2 ise 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

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YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Selçuk Bayraktar, tarihi anları sosyal medyasından böyle paylaştı;

Deniz Havacılığımızın Milli Teknolojilerimizle yeniden doğduğu gün. 🇹🇷#BayraktarTB3 PT-2 🤝 TCG Anadolu ✈️🚢⚓️🚀



Dünya Havacılık Tarihinde Bir İlk | A groundbreaking moment in aviation history!



✅ Kısa Pistli Gemiden Kalkış-İniş Testi I Short-Runway Carrier Take-Off &… pic.twitter.com/2uA9RbvfwA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 19, 2024

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