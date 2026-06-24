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Mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağı ve ay manzarası

24.06.2026 - 22:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağı ve ay manzarası

Kırıkkale'de gün içinde beliren şişkin ay, mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağıyla aynı karede objektiflere yansıdı.

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Kırıkkale kent merkezinde bulunan Türk bayrağı ile arka planda beliren şişkin ay dikkat çekti. Objektife yansıyan şişkin ay, Türk bayrağının hemen arkasında güzel bir görüntü oluşturdu.

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Mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağı ve ay manzarası

Rüzgarın etkisiyle dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, gökyüzündeki ay ile birlikte anlamlı bir kare oluşturdu. Fotoğraf, görsel olarak dikkat çekici bir manzara sundu.

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Mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağı ve ay manzarası

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