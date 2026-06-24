Mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağı ve ay manzarası

Haberin Devamı

Kırıkkale kent merkezinde bulunan Türk bayrağı ile arka planda beliren şişkin ay dikkat çekti. Objektife yansıyan şişkin ay, Türk bayrağının hemen arkasında güzel bir görüntü oluşturdu.

İLGİLİ HABER Hatay 6 yöresel lezzetin daha coğrafi işaret almasıyla ürün sayısında Türkiye üçüncüsü oldu

Rüzgarın etkisiyle dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, gökyüzündeki ay ile birlikte anlamlı bir kare oluşturdu. Fotoğraf, görsel olarak dikkat çekici bir manzara sundu.