Mavi dolunay ne zaman 2024, 19 Ağustos kova dolunayı saat kaçta? Mavi dolunay kova burcunda

2024 Ağustos'unda Süper Dolunay, diğer adıyla "Mavi Dolunay", Kova Burcu'nda olacak. Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta gözlemlenen doğa olayı bu yıl 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek.

Dolunay, saat 21:26'da Kova Burcu'nda ortaya çıkacak.

Süper Dolunay, Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya (yerberi noktası) denk geldiği zaman gerçekleşir. Bu durumda, Ay Dünya'dan bakıldığında normalden biraz daha büyük görünür. Bu olaya teknik olarak "perigee syzygy" veya "yerberi etrafındaki dolunay" denir.