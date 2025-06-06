GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi
HaberlerGündem Haberleri Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi

06.06.2025 - 16:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medyada yeğeni ile geçen yıl bayram namazı ile ilgili yaptığı konuşmanın ekran fotoğrafını "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.

Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Akıncılar, yeğeni Minguzzi ile geçen yıl Whatsapp üzerinden aralarında geçen "Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım" sohbetini, "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.

Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzinin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi

Güncel Haberler

Diyarbakır'da anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
#Gündem

Diyarbakır'da anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi
#Gündem

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran paylaşım: Bayram kime geldi

Kumluca'da yıllardır aynı gelenek sürüyor! Çocuklar bayramlıklarını giyip camiye koşuyor
#Gündem

Kumluca'da yıllardır aynı gelenek sürüyor! Çocuklar bayramlıklarını giyip camiye koşuyor