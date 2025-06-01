Matematik mühendisi korkunç cinayeti teslim olup itiraf etti! Beşiktaş'ta öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden Matematik Mühendisi Demet Çabuk, Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Çabuk'un itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Demet Çabuk polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.