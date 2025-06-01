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Matematik mühendisi korkunç cinayeti teslim olup itiraf etti! Beşiktaş'ta öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu

01.06.2025 - 15:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA)

Matematik mühendisi korkunç cinayeti teslim olup itiraf etti! Beşiktaş'ta öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu

Kocaeli'nde polis merkezine giden Matematik Mühendisi Demet Çabuk(34), Beşiktaş'taki evinde arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Cinayeti işlediği bıçağı da polise teslim eden Çabuk'un itirafı üzerine Beşiktaş'taki adrese giden ekipler Zilif Öztürk'ün(39) cansız bedenini buldu. Şüpheli Çabuk, emniyetteki ifadesinde cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden Matematik Mühendisi Demet Çabuk, Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Çabuk'un itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Matematik mühendisi korkunç cinayeti teslim olup itiraf etti Beşiktaşta öldürdü, Kocaelinde teslim oldu

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Demet Çabuk polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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