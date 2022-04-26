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GündemMaskeler nerelerde kalktı, maske takma zorunluluğu nerelerde var? Maske yasağı hangi alanlarda kalktı?
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Maskeler nerelerde kalktı, maske takma zorunluluğu nerelerde var? Maske yasağı hangi alanlarda kalktı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.” demişti. Cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 15:00’de alınan kararları açıkladı. Maske yasağına ilişkin önemli açıklamaların yapıldığı toplantı sonrası maskenin hangi alanlarda kalktığı merak ediliyor. Peki, Maskeler nerelerde kalktı, maske takma zorunluluğu nerelerde var? Maske yasağı hangi alanlarda kalktı?

26.04.2022 - 15:55 |
Maskeler nerelerde kalktı, maske takma zorunluluğu nerelerde var? Maske yasağı hangi alanlarda kalktı?

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında maske yasağının tamamen kaldırıldığını duyurdu. İşte maske yasağına yönelik alınan kararlar…

Maskeler nerelerde kalktı, maske takma zorunluluğu nerelerde var?

Maske kullanma zorunluluğu kapalı alanlarda komple kaldırılmıştır. Sadece toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000’nin altına düşene kadar kullanılmaya devam edilecektir. İleri yaşlarda ve kronik hastalığı olanlar maske kullanmaya devam etmeli ve hatırlatma dozunu olmalıdır.

 

 

 

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