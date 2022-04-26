Maskeler kalktı mı 26 Nisan? Bilim Kurulu Toplantısı kararı sonrası okullarda, otobüslerde, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Salgına ilişkin yeni dönemin yol haritasının çizileceği toplantıda başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararların alınması bekleniyor. Günlük vaka sayısının 2 binlerde seyretmesi maske zorunluluğunun kaldırılma ihtimalini güçlendirdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı kararı sonrası okullarda, otobüslerde, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkacak mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemiş ve "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maske yasağının kaldırılması bekleniyor.