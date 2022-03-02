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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan ilk mesaj geldi

Türkiye'nin salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün belli olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter'dan yaptığı paylaşım, 'maske' konusunda merak uyandırdı.

02.03.2022 - 12:11 |
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan ilk mesaj geldi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği toplantıda, salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar değerlendirilecek.

Salgın döneminin yeni yol haritasının ortaya konacağı toplantıda, açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak, maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirlenecek.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koca, Twitter'dan 'maske' sinyali verdi.

Koca, "Saat 18.00'de yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" dedi.

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