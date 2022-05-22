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Maske yasaklarıyla ilgili son dakika kararı! Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada artık...

Maske yasaklarıyla ilgili son dakika kararı. Bakan Koca resmen açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının binin altında düştüğünü açıklayarak, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

22.05.2022 - 22:21 |
Maske yasaklarıyla ilgili son dakika kararı! Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada artık...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 905 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!

 

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