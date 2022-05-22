Maske yasaklarıyla ilgili son dakika kararı! Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada artık...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 905 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!