Maske yasağı ne zaman kalkacak, maske zorunluluğu okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda kalktı mı? Maske yasağında son durum!

Maske yasağı hakkında yapılan aramalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yapılacak toplantıya işaret edip, ‘Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere.’ açıklamasında bulundu. Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan tarihinde yapılacak. Peki, Maske zorunluluğu kalktı mı, okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske yasağı ne zaman kalkacak?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

Maske zorunluluğu hala devam ediyor. 27 Nisan günü yapılacak olan toplantıda kapalı alanda devam eden maske yasağının gündeme gelmesi bekleniyor.

OKULLARDA, TOPLU TAŞIMADA, KAPALI ALANLARDA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Toplantıda kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde olacak, öte yandan okullarda, toplu taşımada maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz.



Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.