Mart kapıdan baktırdı! Üreticiler don tehlikesine karşı önlem aldı

Kırıkkale'de bahar sıcaklıkları yerini aniden soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Mart ayının ortasında gelen kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı. Ekili tarım arazileri için faydalı olan kar yağışı, çiçek açan meyve ağaçları için risk oluşturdu. Aniden düşen sıcaklık nedeniyle üreticiler, don olayına karşı önlem almaya başladı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için iş makinalarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



"Naylonlama ile en azından iki gün kapalı tutacağız"

Meyve ağaçlarında tedbir aldıklarını ifade eden Vedat Karayel, "Havalar 10 gündür iyi geçti, bütün ağaçlarımız çiçek açtı. Ancak hava 20 derece birden düştüğü için, küçük ağaçlarımızı dondan korumak amacıyla kendi yaptığımız naylonlama ile en azından iki gün kapalı tutacağız. İnşallah fazla bir zarar görmeden ağaçlarımızı kurtarırız" dedi.

Köyde kar yağışının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Elvan Onay, "Köyde kış devam ediyor, kar tüpü şeklinde yağıyor. Köyde yaşam normal, temiz hava ve bol oksijen var" diye konuştu.

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İsmet Onay, "Mart kışı, bu sayılı kışlardan biri. Kar da iyi oldu, bereket yağdı. Ekinlere, otlara, her şeye fayda eder. Sular azdı, kar yağışı suya da faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Bahar beklerken kar yağışıyla karşılaştıklarını söyleyen Şükran Şahin ise, "Mart ayında kar yağdı, kış geri geldi. Biz baharı bekliyorduk, ama kar geldi. Ağaçlar çiçek açtı, hayırlısıyla baharın gelmesini bekliyoruz. İnşallah ağaçlar zarar görmez, kısmetimizi Allah'tan bekliyoruz. Hayat güzel, ineklerle de uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.