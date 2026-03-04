Mart kapıdan baktırdı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Haberin Devamı

Ramazan ayı ve kar nedeniyle Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.

Kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarla, araçlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı.

Ekiplerin öncelikli olarak ana bağlantı ve grup köy yollarında yoğun çalışmalar yürüttüğü, tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yollarda kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.



