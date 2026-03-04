GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMart kapıdan baktırdı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
HaberlerGündem Haberleri Mart kapıdan baktırdı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Mart kapıdan baktırdı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

04.03.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mart kapıdan baktırdı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bayburt’ta, son birkaç gündür yazdan kalma güneşli günler yaşanırken gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Yer yer 15-20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü akıllara getirdi.

Haberin Devamı

Ramazan ayı ve kar nedeniyle Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.

Kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarla, araçlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı.

İLGİLİ HABER

Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var
Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var

Ekiplerin öncelikli olarak ana bağlantı ve grup köy yollarında yoğun çalışmalar yürüttüğü, tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yollarda kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABER

Bursa'da ilginç anlar... Baba kaputa oturdu, rekor ceza geldi
Bursa'da ilginç anlar... Baba kaputa oturdu, rekor ceza geldi

Güncel Haberler

İzmir'de hasat başladı! İnternet satışları pazarı geçti: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor
#Gündem

İzmir'de hasat başladı! İnternet satışları pazarı geçti: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Fındık üreticisine müjde: Karadeniz'de kahverengi kokarca istilasında flaş tarih: 2030’da tamamen yok oluyor!
#Gündem

Fındık üreticisine müjde: Karadeniz'de kahverengi kokarca istilasında flaş tarih: 2030’da tamamen yok oluyor!

Üçüncü cemre düştü mü? Son cemre ne zaman düşecek İşte bahar müjdecisi 3. cemre düşme tarihi ve günü 2026!
#Gündem

Üçüncü cemre düştü mü? Son cemre ne zaman düşecek İşte bahar müjdecisi 3. cemre düşme tarihi ve günü 2026!