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Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Ormanı yaktığını itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi" dedi. Ayrıca şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

23.06.2022 - 18:03 | | DHA
Marmaris'teki orman yangınında flaş gelişme! Ormanı yaktığını itiraf etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.’nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında.

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

Marmaristeki orman yangınında flaş gelişme Ormanı yaktığını itiraf etti

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