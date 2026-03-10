Marmaris’te ulaşımı değiştirecek hamle! Çalışmalar başladı, 77 Milyon TL harcanacak

Haberin Devamı

Çalışmalar, Marmaris Merkez-İçmeler güzergâhında yer alan ve Atatürk Caddesi olarak bilinen hattı kapsıyor. Marmaris Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen proje, iki platformdan oluşan ve dört şeritli olarak planlanan yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak mevcut asfalt sökülürken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri gerçekleştiriliyor. Gerekli görülen noktalarda zemin iyileştirme çalışmaları yapılmasının ardından plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt kaplama imalatları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, yapılan çalışmanın bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yol, yazın özellikle binlerce, yüz binlerce kişinin geçtiği İçmeler'i Marmaris'e bağlayan İçmeler'in can damarıdır. Bir tek İçmeler özelinde değil, Turunç ve köyler bu yol üzerinden ulaşım kurmaktadır. Yol bizim için çok değerli. Vatandaş olarak belli beklentilerimiz vardı. Şu anda beklentilerimizin hepsi karşılandı. Sağ olsun Ahmet Başkanımız da gelip duyarlılığı gösterdi ve yolumuz yeniliyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçemize şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Muğla turizmi açısından önemli bir destinasyon olan İçmeler mahallemizde ulaşım konforunu arttırmak amacıyla kapsamlı bir yol yenileme çalışması başlattık. Toplam 77 milyon liralık yatırımla Marmaris merkez İçmeler güzergahında yer alan Atatürk Caddesi olarak bilinen hatta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmaris Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında yürütülen proje iki platformdan oluşan ve dört şeritli olarak planlanan yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğundaki güzergah kapsamı. Asfalt söküm işlemlerinin ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri yapılmakta. Gerekli noktalarda ise zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda plent mihtemel serimi ve sıcak asfalt kaplama imalatlarına eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımla İçmeler mahallemizin ulaşım altyapısını güçlendirirken yangınların ardından yeniden canlanan turizm hareketlerine de önemli bir katkı sağlama hedefliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan bir turizm kenti olduğunu, ulaşım altyapısının güçlü, güvenli ve konforlu olmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Aras, Marmaris’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan İçmeler’de başlattıkları yol yenileme çalışmasıyla hem vatandaşların, hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlerin daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânına kavuşmasını hedeflediklerini açıkladı.