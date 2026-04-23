Marmaris'e 3 yeni yatırım kararı alındı: Yapımına hemen başlandı

Marmaris Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin spor imkanlarına erişimini artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında Bozburun Mahallesi’nde spor sahalarının yapımına başladı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bozburun’a 1 adet halı saha, 1 adet voleybol sahası ve 1 adet streetball sahası kazandırılacak.

Modern standartlarda tasarlanan sahalar, özellikle çocukların ve gençlerin spor yapabileceği güvenli alanlar oluşturmayı hedefliyor. Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına da katkı sunması amaçlanan proje ile gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, enerjilerini doğru şekilde yönlendirebileceği yeni yaşam alanları oluşturulacak. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin her noktasında çocuklar ve gençler için yeni fırsatlar oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sahalar yalnızca spor yapılacak alanlar değil, aynı zamanda gençlerimizin bir araya gelip sosyalleşeceği önemli buluşma noktaları olacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. Marmaris Belediyesi’nin spor yatırımları kapsamında Bozburun’un ardından Bayır, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de açık spor sahaları yapılacağı belirtildi.