Tekirdağ'da hasat başladı! Yağışlar bereket getirdi, üreticinin yüzü gülüyor

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Arpa hasadının yapıldığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi sakinlerinden Gürol Bayrak, bu yılki verimden memnun olduklarını söyledi. Bayrak, "Şuan gördüğünüz gibi arpa hasadı yapmaktayız. 2026 yılı ürününün ilk hasatları bitmek üzere. Yarıyı geçtik yağışlardan dolayı verimlerimiz gayet iyi. Allah verdi çok şükür. Fiyatılarımızda bir nebze memnun edici ama verimden dolayı memnunuz. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Bizim bölgemizde rekolte 500 ile 700 arasında değişiyor. Bu da gayet memnun edici çok şükür. Arpa hasadı yaklaştı bir hafta 10 gün sürer. Ondan sonra buğday başlar. Bizim buralarda 20-25 gün içerisinde hasat biter" dedi.