GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMarmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi
HaberlerGündem Haberleri Marmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi
ABONE OL

Marmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, bunlardan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

23.06.2022 - 23:33 |
Marmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şu sözleri kullandı:

"Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var."

GÜNCEL HABERLER

Marmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi

Marmaris yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca açıkladı: 29 kişi etkilendi

THY'den Suudi Arabistan açıklaması

THY'den Suudi Arabistan açıklaması

3 bin lira ödeme yapılacak! Bakan açıkladı

3 bin lira ödeme yapılacak! Bakan açıkladı