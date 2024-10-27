Marmaris Bördübet'te orman yangını

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz, 3 su tankeri ve bir ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, belediye itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla mücadelede ekiplerin yoğun çabasıyla saat 21.40 itibariyle yangın kontrol altına alındığı soğutma çalışmasının devam ettiği açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.