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Marmaray ücretsiz mi? Bakan duyurdu

İstanbul'da kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Özel araçlarla ilgili uyarılar art arda geldi. İstanbul’u esir alan ve trafiği durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle toplu taşımada yeni kararlar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

26.01.2022 - 11:38 |
Marmaray ücretsiz mi? Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu daha önce "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir" demişti. 

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

2022 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL

8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL.

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL.

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