Marmaray ücretsiz mi? Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.

Bakanlığımıza bağlı #Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir. — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) January 26, 2022

Bakan Adil Karaismailoğlu daha önce "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir" demişti.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir. — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 25, 2022

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

2022 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL

8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL.

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL.